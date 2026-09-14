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Эксперт назвал последствия удара России по центру Киева
Российские военные нанесли удар по зданию компании «Киевстар», что, по мнению военного эксперта Василия Дандыкина, отразится на ВСУ. Удар произошел в центре Киева и стал причиной пожара. В Минобороны России сообщили, что целью удара стали объекты, предоставляющие услуги мобильной связи и интернета, в том числе для ВСУ. Дандыкин отметил, что «Киевстар» является одним из центров связи, и хотя у компании могут быть резервные мощности, удар по головному офису окажет влияние на ВСУ. Эксперт также подчеркнул, что украинские военные активно пытаются уничтожить мобильную связь противника, нанося удары по вышкам на приграничных территориях. Он добавил, что связь важна не только для военных нужд, но и для обеспечения логистики и снабжения армии.

Российские военные нанесли удар по зданию компании «Киевстар», что, по мнению военного эксперта Василия Дандыкина, отразится на Вооруженных силах Украины (ВСУ). Комментарий эксперта передает издание «Лента. ру».

Удар произошел в центре Киева и стал причиной пожара. В Минобороны России сообщили, что целью удара стали объекты, предоставляющие услуги мобильной связи и интернета, в том числе для ВСУ. Дандыкин отметил, что «Киевстар» является одним из центров связи, и хотя у компании могут быть резервные мощности, удар по головному офису окажет влияние на ВСУ.

Эксперт также подчеркнул, что украинские военные активно пытаются уничтожить мобильную связь противника, нанося удары по вышкам на приграничных территориях. Он добавил, что связь важна не только для военных нужд, но и для обеспечения логистики и снабжения армии.

Кроме того, стало известно, что российские войска сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области, нанеся удары по технике с помощью беспилотников.