Экс-подполковник СБУ предрек Зеленскому последнюю зиму в должности президента

Как указал Прозоров, позиции Зеленского как лидера ослабли. В частности, экс-министр обороны Украины Михаил Федоров «бросает ему вызов и едет о чем-то договариваться в США», отметил собеседник агентства. Бывший подполковник СБУ добавил, что Зеленский начал терять контроль над ветвями и органами власти, и его окружение подвергается давлению со стороны НАБУ и САП. Также, по словам Прозорова, киевский режим сталкивается с серьезными проблемами в виде дефицита ракет для ПВО, развала экономики и энергетики.

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров выразил мнение, что предстоящая зима может стать последней для Владимира Зеленского в должности президента из-за накопившихся проблем. Об этом сообщил он 14 сентября в беседе с РИА Новости.

Как указал Прозоров, позиции Зеленского как лидера ослабли. В частности, экс-министр обороны Украины Михаил Федоров «бросает ему вызов и едет о чем-то договариваться в США», отметил собеседник агентства.

Бывший подполковник СБУ добавил, что Зеленский начал терять контроль над ветвями и органами власти, и его окружение подвергается давлению со стороны НАБУ и САП.

Также, по словам Прозорова, киевский режим сталкивается с серьезными проблемами в виде дефицита ракет для ПВО, развала экономики и энергетики.