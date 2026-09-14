Два округа Рязанской области останутся без света 15 сентября

В рабочем поселке Елатьма Касимовского округа с 10:00 до 15:00 из-за ремонтных работ электричество отключат на улицах и переулках: Революционная; Энгельса; Полевая; Есенина; Красноармейская; Интернациональная; пер. Интернациональный; Окружная; Садовая; Комсомольская; Октябрьская; Ленина. Также в этот день света не будет с 10:00 до 16:00 в Сасове на улицах: Советская (частично); Малышева (частично).