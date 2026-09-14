Два округа Рязанской области останутся без света 15 сентября
В рабочем поселке Елатьма Касимовского округа с 10:00 до 15:00 из-за ремонтных работ электричество отключат на улицах и переулках: Революционная; Энгельса; Полевая; Есенина; Красноармейская; Интернациональная; пер. Интернациональный; Окружная; Садовая; Комсомольская; Октябрьская; Ленина. Также в этот день света не будет с 10:00 до 16:00 в Сасове на улицах: Советская (частично); Малышева (частично).
Два округа Рязанской области останутся без света 15 сентября. Об этом сообщили в райадминистрациях.
В рабочем поселке Елатьма Касимовского округа с 10:00 до 15:00 из-за ремонтных работ электричество отключат на улицах и переулках:
- Революционная;
- Энгельса;
- Полевая;
- Есенина;
- Красноармейская;
- Интернациональная;
- пер. Интернациональный;
- Окружная;
- Садовая;
- Комсомольская;
- Октябрьская;
- Ленина.
Также в этот день света не будет с 10:00 до 16:00 в Сасове на улицах:
- Советская (частично);
- Малышева (частично).