Два человека пострадали в ДТП с грузовиками на трассе в Рязанской области

Авария произошла утром 11 сентября на 424-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском округе. 36-летний житель Владимирской области, управляя грузовым автомобилем «Ивеко», выехал на «встречку» и столкнулся с грузовым автомобилем «ГАЗ МК-1451-14» под управлением 50-летнего местного жителя. Пострадали водитель грузового автомобиля «ГАЗ МК-1451-14» и его 51-летний пассажир. С травмами они доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Два человека пострадали в ДТП с грузовиками на трассе в Рязанской области. Об этом сообщает региональная ГАИ.

Авария произошла утром 11 сентября на 424-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском округе. 36-летний житель Владимирской области, управляя грузовым автомобилем «Ивеко», выехал на «встречку» и столкнулся с грузовым автомобилем «ГАЗ МК-1451-14» под управлением 50-летнего местного жителя.

Пострадали водитель грузового автомобиля «ГАЗ МК-1451-14» и его 51-летний пассажир. С травмами они доставлены в медицинское учреждение.

Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.