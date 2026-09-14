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Для рязанцев опубликовали афишу драмтеатра на октябрь
Месяц начнется с греческой трагедии «Агамемнон» (18+) в постановке Василиоса Самуркаса, а также комедии «Севильский цирюльник» (16+) от Арсения Кудри. В программе также семейная история «Однажды в Тридевятом царстве» (6+) Олега Пичурина и философская притча «Смерть Дон Кихота» (16+) с Сергеем Леонтьевым в главной роли. Также рязанцы смогут посетить спектакль «История кота-убийцы» (6+) по произведению Энн Файн, а также увидеть постановки с Юрием Борисовым — «Матросская тишина» (16+) и «Джек» (12+). В конце месяца ожидается главная премьера — «Мертвые души» (12+) по Н. В. Гоголю в новой инсценировке Екатерины Тимофеевой. На Малой сцене театра маленькие зрители и их родители смогут посетить сказки «Волшебные сны Кузьмы» (0+) и «Царевна-лягушка» (0+).

Для рязанцев опубликовали афиша театра Драмы на октябрь. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Месяц начнется с греческой трагедии «Агамемнон» (18+) в постановке Василиоса Самуркаса, а также комедии «Севильский цирюльник» (16+) от Арсения Кудри. В программе также семейная история «Однажды в Тридевятом царстве» (6+) Олега Пичурина и философская притча «Смерть Дон Кихота» (16+) с Сергеем Леонтьевым в главной роли.

Также рязанцы смогут посетить спектакль «История кота-убийцы» (6+) по произведению Энн Файн, а также увидеть постановки с Юрием Борисовым — «Матросская тишина» (16+) и «Джек» (12+). В конце месяца ожидается главная премьера — «Мертвые души» (12+) по Н. В. Гоголю в новой инсценировке Екатерины Тимофеевой.

На Малой сцене театра маленькие зрители и их родители смогут посетить сказки «Волшебные сны Кузьмы» (0+) и «Царевна-лягушка» (0+).