ЦБ повысил курс доллара на 15 сентября

Банк России установил официальные курсы валют на вторник, 15 сентября. Доллар подорожал, а евро и юань снизились. Курс доллара вырос на 7,9 копейки и составил 84,34 рубля. Евро подешевел на 11 копеек — до 97,76 рубля. Курс юаня снизился на 1,7 копейки и составил 12,54 рубля.

Банк России установил официальные курсы валют на вторник, 15 сентября. Доллар подорожал, а евро и юань снизились.

Курс доллара вырос на 7,9 копейки и составил 84,34 рубля. Евро подешевел на 11 копеек — до 97,76 рубля. Курс юаня снизился на 1,7 копейки и составил 12,54 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.