Армия России освободила три населенных пункта в зоне СВО

Подразделения группировки российских войск «Днепр» освободили село Новоандреевка в Запорожской области. Бойцы «Севера» взяли под контроль населенные пункты Широкое и Шевченково в Харьковской области. Кроме того, за сутки средства ПВО РФ сбили две ракеты большой дальности «Нептун» и 1 025 беспилотников ВСУ самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили за сутки безэкипажный украинский катер. Также российские войска поразили логистические центры и объекты инфраструктуры ВСУ в 142 районах.