17 рязанских улиц остались без электричества
В 17:40 свет пропал по адресам: Братиславская, Пушкина, Татарская, 1 Линия, 2 Линия, 3 Линия, 4 Линия, Гагарина, Высоковольтная, Мопровский 2-й пер., Мопровский 3-й пер., Профессора Никулина, Ленинского Комсомола, Семена Середы, Стройкова, Дзержинского, Весенняя. В данный момент бригада работает над восстановлением электроэнергии. Свет обещают вернуть в течение двух часов. Позже список пополнился еще несколькими улицами: Безбожная 1-я, Безбожная 2-я, Вокзальная, Коммунистический пер., Комсомольский пер., и т. д.
17 рязанских улиц остались без электричества. Об этом сообщили в РГРЭС.
В 17:40 свет пропал по адресам:
- Братиславская,
- Пушкина,
- Татарская,
- 1 Линия,
- 2 Линия,
- 3 Линия,
- 4 Линия,
- Гагарина,
- Высоковольтная,
- Мопровский 2-й пер.,
- Мопровский 3-й пер.,
- Профессора Никулина,
- Ленинского Комсомола,
- Семена Середы,
- Стройкова,
- Дзержинского,
- Весенняя.
В данный момент бригада работает над восстановлением электроэнергии. Свет обещают вернуть в течение двух часов.
UPD: Позже список пополнился еще несколькими улицами:
- Безбожная 1-я,
- Безбожная 2-я,
- Вокзальная,
- Коммунистический пер.,
- Комсомольский пер.,
- Первомайский проспект,
- Пионерский 1-й пер.,
- Транспортный пер.,
- Цветной бульвар,
- Школьный 2-й пер.