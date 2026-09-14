17 рязанских улиц остались без электричества

В 17:40 свет пропал по адресам: Братиславская, Пушкина, Татарская, 1 Линия, 2 Линия, 3 Линия, 4 Линия, Гагарина, Высоковольтная, Мопровский 2-й пер., Мопровский 3-й пер., Профессора Никулина, Ленинского Комсомола, Семена Середы, Стройкова, Дзержинского, Весенняя. В данный момент бригада работает над восстановлением электроэнергии. Свет обещают вернуть в течение двух часов. Позже список пополнился еще несколькими улицами: Безбожная 1-я, Безбожная 2-я, Вокзальная, Коммунистический пер., Комсомольский пер., и т. д.