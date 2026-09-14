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17 рязанских улиц остались без электричества
В 17:40 свет пропал по адресам: Братиславская, Пушкина, Татарская, 1 Линия, 2 Линия, 3 Линия, 4 Линия, Гагарина, Высоковольтная, Мопровский 2-й пер., Мопровский 3-й пер., Профессора Никулина, Ленинского Комсомола, Семена Середы, Стройкова, Дзержинского, Весенняя. В данный момент бригада работает над восстановлением электроэнергии. Свет обещают вернуть в течение двух часов. Позже список пополнился еще несколькими улицами: Безбожная 1-я, Безбожная 2-я, Вокзальная, Коммунистический пер., Комсомольский пер., и т. д.

17 рязанских улиц остались без электричества. Об этом сообщили в РГРЭС.

В 17:40 свет пропал по адресам:

  • Братиславская,
  • Пушкина,
  • Татарская,
  • 1 Линия,
  • 2 Линия,
  • 3 Линия,
  • 4 Линия,
  • Гагарина,
  • Высоковольтная,
  • Мопровский 2-й пер.,
  • Мопровский 3-й пер.,
  • Профессора Никулина,
  • Ленинского Комсомола,
  • Семена Середы,
  • Стройкова,
  • Дзержинского,
  • Весенняя.

В данный момент бригада работает над восстановлением электроэнергии. Свет обещают вернуть в течение двух часов.

UPD: Позже список пополнился еще несколькими улицами:

  • Безбожная 1-я,
  • Безбожная 2-я,
  • Вокзальная,
  • Коммунистический пер.,
  • Комсомольский пер.,
  • Первомайский проспект,
  • Пионерский 1-й пер.,
  • Транспортный пер.,
  • Цветной бульвар,
  • Школьный 2-й пер.