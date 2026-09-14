12 пьяных водителей задержали в Рязанской области за выходные

За выходные в регионе зафиксировали 861 нарушение правил дорожного движения РФ, в том числе 12 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 11 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Еще трое сели за руль пьяными повторно. Также в ходе рейдов выявлено 12 нарушений, совершенных пешеходами, 22 автолюбителя управляли транспортными средствами, не имея права управления, 43 нарушения допустили водители грузовых транспортных средств, 15 нарушений совершили водители мототранспорта. Также выявлено 187 нарушений, связанных с тонировкой.

12 пьяных водителей задержали в Рязанской области за выходные. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

За выходные в регионе зафиксировали 861 нарушение правил дорожного движения РФ, в том числе 12 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 11 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Еще трое сели за руль пьяными повторно.

Также в ходе рейдов выявлено 12 нарушений, совершенных пешеходами, 22 автолюбителя управляли транспортными средствами, не имея права управления, 43 нарушения допустили водители грузовых транспортных средств, 15 нарушений совершили водители мототранспорта. Также выявлено 187 нарушений, связанных с тонировкой.