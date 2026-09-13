Жители дома № 54 на улице Новоселов пожаловались на пакеты с мусором на козырьке подъезда

Уточняется, что кадры сделаны 13 сентября. По словам очевидцев, кто-то из жильцов поленился спуститься на улицу и оставил отходы прямо над входной дверью, вместо того чтобы донести их до ближайшей контейнерной площадки.