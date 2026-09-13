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Во дворе дома в Рязани заметили стаю бродячих собак
Жители дома № 11/1 по улице Молодежной в Рязани сообщили о появлении крупной стаи бездомных животных. По словам очевидцев, ночью во дворе гуляет около 10 собак. На кадрах, которые сделали местные жители, видно, что животные свободно перемещаются по придомовой территории. При этом неизвестно, есть ли у собак специальные метки (клипсы), которые указывают на то, что животные прошли стерилизацию и вакцинацию в рамках программы по регулированию численности безнадзорных собак.

Жители дома № 11/1 по улице Молодежной в Рязани сообщили о появлении крупной стаи бездомных животных. По словам очевидцев, ночью во дворе гуляет около 10 собак.

На кадрах, которые сделали местные жители, видно, что животные свободно перемещаются по придомовой территории. При этом неизвестно, есть ли у собак специальные метки (клипсы), которые указывают на то, что животные прошли стерилизацию и вакцинацию в рамках программы по регулированию численности безнадзорных собак.

Горожан призвали к осторожности.