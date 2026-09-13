В Рязанской области произошло 6 пожаров, сгорели два здания и автомобиль

11 сентября в 18:27 поступило сообщение о пожаре в доме сезонного проживания в деревне Клетки Старожиловского муниципального округа. К тушению привлекли 7 человек и 2 единицы техники. Огнем полностью уничтожено строение площадью 72 м². Позднее, в 22:15, в Рязани загорелся легковой автомобиль. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на площади 0,5 м², в результате чего пострадал только моторный отсек машины.

В Рязанской области за сутки произошло 6 пожаров, сгорели два здания и автомобиль. Об этом сообщили в региональном МЧС.

11 сентября в 18:27 поступило сообщение о пожаре в доме сезонного проживания в деревне Клетки Старожиловского муниципального округа. К тушению привлекли 7 человек и 2 единицы техники. Огнем полностью уничтожено строение площадью 72 м². Позднее, в 22:15, в Рязани загорелся легковой автомобиль. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на площади 0,5 м², в результате чего пострадал только моторный отсек машины.

В ночь на 12 сентября, в 02:17, произошел пожар в нежилом здании в селе Малеево Касимовского муниципального округа. На месте происшествия работали 7 человек и 2 единицы техники, строение площадью 48 квадратных метров выгорело полностью. Утром того же дня, в 09:17, спасатели тушили неэксплуатируемое здание в селе Печерники Михайловского муниципального округа, куда были направлены 5 человек и 2 единицы техники.