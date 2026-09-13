В Рязани случилось ДТП
Авария случилась 13 сентября в районе Снегирей, на светофоре. Очевидец сообщил, что пострадавших нет. Согласно «Яндекс-картам», на месте немного затруднено движение. Официальной информации не поступало, подробностей произошедшего нет.
На Солотчинском шоссе случилось ДТП. Об этом РЗН.инфо сообщили читатели.
Авария случилась 13 сентября в районе Снегирей, на светофоре.
Очевидец сообщил, что пострадавших нет.
Согласно «Яндекс-картам», на месте немного затруднено движение.
Официальной информации не поступало, подробностей произошедшего нет.