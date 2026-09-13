В России днем 13 сентября сбили 140 БПЛА

Отмечается, что в течение дня, с 8.00 до 20.00, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.