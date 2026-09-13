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Ученые спрогнозировали бабье лето к концу сентября в Рязанской области
Уже сегодня, с 13 сентября начнет теплеть, и к понедельнику, 14 сентября, воздух прогреется до +20. Но, по данным ученых, это затишье перед черноморским циклоном, который придет со стороны Новороссийска во вторник, 15 сентября. Он принесет дожди и похолодание до +15…+17. Осадки распределятся неравномерно: на севере области выпадет 3-6 мм, а на юге ливни могут принести до 30 мм. К 23 сентября начнется бабье лето с ясной погодой и потеплением до +22…+25. В целом ближайшие 1,5-2 недели пройдут с типичными для сентября перепадами температур и среднесуточным показателем около +14.

Специалисты лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина рассказали, какой будет погода в регионе с 12 по 22 сентября. Пост опубликован в соцсетях.

Уже сегодня, с 13 сентября начнет теплеть, и к понедельнику, 14 сентября, воздух прогреется до +20. Но, по данным ученых, это затишье перед черноморским циклоном, который придет со стороны Новороссийска во вторник, 15 сентября. Он принесет дожди и похолодание до +15…+17. Осадки распределятся неравномерно: на севере области выпадет 3-6 мм, а на юге ливни могут принести до 30 мм.

В среду, 16 сентября, из-за северного ветра ночь вновь станет холодной, всего +5…+6. Но затем циклон уйдет, и к выходным, 19-20 сентября, температура вернется к комфортным +19…+22.

По предварительным оценкам синоптиков, после 20 сентября регион ждет еще один короткий прохладный фронт, а к 23 сентября начнется бабье лето с ясной погодой и потеплением до +22…+25. В целом ближайшие 1,5-2 недели пройдут с типичными для сентября перепадами температур и среднесуточным показателем около +14.