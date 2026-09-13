Рязанская сирота добилась права на собственное жилье через суд

Девочка 2010 года рождения осталась без попечения родителей в раннем возрасте. С 2011 года она живет с опекуном в квартире, которая по договору социального найма принадлежит матери опекуна. На ребенка там приходится 12,9 квадратного метра площади. Именно этот формальный признак стал причиной отказа министерства ставить ее на жилищный учет.

Рязанский областной суд обязал Министерство образования региона включить несовершеннолетнюю сироту в список на получение жилья. Ранее ведомство отказало девочке, сославшись на то, что она уже фактически проживает с опекуном, сообщили в пресс-службе суда.

Девочка 2010 года рождения осталась без попечения родителей в раннем возрасте. С 2011 года она живет с опекуном в квартире, которая по договору социального найма принадлежит матери опекуна. На ребенка там приходится 12,9 квадратного метра площади. Именно этот формальный признак стал причиной отказа министерства ставить ее на жилищный учет.

Касимовский районный суд признал такие доводы несостоятельными. Судьи указали, что вселение ребенка к опекуну было вынужденной мерой, продиктованной законом о совместном проживании подопечного и опекуна. При этом несовершеннолетняя не является членом семьи нанимателя квартиры и не имеет на нее прав собственности.

Областной суд поддержал эту позицию. Судебная коллегия подчеркнула, что временная регистрация и проживание с опекуном не отменяют государственную гарантию на предоставление отдельного благоустроенного жилья. Теперь Министерство образования обязано восстановить права девочки и включить ее в список детей-сирот, нуждающихся в жилых помещениях. Решение вступило в законную силу.