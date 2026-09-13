Рязанская область и Федерация спортивной борьбы России договорились о совместном развитии спорта

Документ направлен на развитие спортивной инфраструктуры, проведение крупных соревнований в регионе, привлечение квалифицированных тренеров и расширение возможностей для подготовки спортсменов. В рамках визита в регион состоялась рабочая встреча с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным и президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили. Стороны обсудили текущие задачи по подготовке спортсменов и модернизации спортивной базы.

Правительство Рязанской области и Федерация спортивной борьбы России подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на развитие спортивной инфраструктуры, проведение крупных соревнований в регионе, привлечение квалифицированных тренеров и расширение возможностей для подготовки спортсменов.

В рамках визита в регион состоялась рабочая встреча с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным и президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили. Стороны обсудили текущие задачи по подготовке спортсменов и модернизации спортивной базы.

Во время визита гостям показали Лыбедский бульвар, Рязанскую ВДНХ, Лесопарк и центр «Под мостом», где в выходные дни традиционно собирается много жителей, предпочитающих активный отдых.

«В Рязанской области сильные традиции борьбы. Развиваются греко-римская борьба, самбо, дзюдо и другие единоборства. Продолжим поддерживать тренеров и спортсменов, создавать условия для занятий и помогать ребятам расти в спорте», — отметил губернатор Рязанской области Павел Малков у себя в соцсетях.