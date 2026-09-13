Рязанка перевела мошенникам 1,6 млн, поверив в схему с «инвестиционной биржей»

По данным МВД России по Рязанской области, она нашла в интернете объявление о высокодоходных вложениях и связалась с так называемым «консультантом», который предложил схему заработка через денежные переводы на счет биржи с последующим получением дивидендов. Следуя инструкциям злоумышленника, женщина в течение месяца переводила деньги через банковские приложения. В общей сложности она лишилась 1 миллиона 611 тысяч рублей, однако никакой прибыли так и не получила. Связь с «консультантом» прервалась, когда стало ясно, что речь идет о мошенничестве.

Жительница села Путятино, 49-летняя женщина, потеряла более 1,6 миллиона рублей, поверив в быстрое обогащение через инвестиционную биржу. По данным МВД России по Рязанской области, она нашла в интернете объявление о высокодоходных вложениях и связалась с так называемым «консультантом», который предложил схему заработка через денежные переводы на счет биржи с последующим получением дивидендов.

Следуя инструкциям злоумышленника, женщина в течение месяца переводила деньги через банковские приложения. В общей сложности она лишилась 1 миллиона 611 тысяч рублей, однако никакой прибыли так и не получила. Связь с «консультантом» прервалась, когда стало ясно, что речь идет о мошенничестве.

В Межмуниципальном отделе МВД России «Шацкий» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Полиция принимает меры для установления подозреваемых.

«Если вам гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах, инвестициях или перепродаже криптовалюты, помните — велик риск стать жертвой мошенников» — предупредили МВД по Рязанской области.