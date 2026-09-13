Рязанец вырастил кочан капусты весом больше 11 кг и победил на фестивале

Гости гуляли по ярмарочным рядам, участвовали в эстафетах и мастер-классах. За активность посетители зарабатывали местную валюту — «капустфесты», которые затем обменивали на сувениры. Открылся праздник шествием и конкурсами костюмов и огородных чучел. Жюри особенно отметило презентацию ходынцев и пугало в образе Вия от мастеров из Городищенского ДК. Кульминацией стало состязание «Кочан Барин». Победу одержал Владимир из села Костино, представивший кочан сорта «Атрия» весом 11 700 кг. Огородник рассказал, что секрет огромного урожая кроется в правильном уходе и регулярном поливе. Стоит отметить, что личный рекорд мужчины еще внушительнее — 15 300 кг.

12 сентября у деревни Новое Батурино в Рыбновском районе прошел сельский фестиваль-ярмарка «Барыня капуста». Как сообщает издательство «Пресса», главным событием праздника стал традиционный конкурс на самый тяжелый овощ.

Гости гуляли по ярмарочным рядам, участвовали в эстафетах и мастер-классах. За активность посетители зарабатывали местную валюту — «капустфесты», которые затем обменивали на сувениры. Открылся праздник шествием и конкурсами костюмов и огородных чучел. Жюри особенно отметило презентацию ходынцев и пугало в образе Вия от мастеров из Городищенского ДК.

Кульминацией стало состязание «Кочан Барин». Победу одержал Владимир из села Костино, представивший кочан сорта «Атрия» весом 11 700 кг. Огородник рассказал, что секрет огромного урожая кроется в правильном уходе и регулярном поливе. Стоит отметить, что личный рекорд мужчины еще внушительнее — 15 300 кг.

Завершился праздник выступлением группы «Репа» и тематической дискотекой «Вечерний кАчАн».