Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 13
18°
Пнд, 14
19°
Втр, 15
18°
ЦБ USD 84.26 -0.09 12/09
ЦБ EUR 97.87 -0.42 12/09
Нал. USD 83.05 / 84.60 13/09 07:00
Нал. EUR 97.90 / 100.70 13/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
3 015
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
909
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
2 144
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
4 686
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанец вырастил кочан капусты весом больше 11 кг и победил на фестивале
Гости гуляли по ярмарочным рядам, участвовали в эстафетах и мастер-классах. За активность посетители зарабатывали местную валюту — «капустфесты», которые затем обменивали на сувениры. Открылся праздник шествием и конкурсами костюмов и огородных чучел. Жюри особенно отметило презентацию ходынцев и пугало в образе Вия от мастеров из Городищенского ДК. Кульминацией стало состязание «Кочан Барин». Победу одержал Владимир из села Костино, представивший кочан сорта «Атрия» весом 11 700 кг. Огородник рассказал, что секрет огромного урожая кроется в правильном уходе и регулярном поливе. Стоит отметить, что личный рекорд мужчины еще внушительнее — 15 300 кг.

12 сентября у деревни Новое Батурино в Рыбновском районе прошел сельский фестиваль-ярмарка «Барыня капуста». Как сообщает издательство «Пресса», главным событием праздника стал традиционный конкурс на самый тяжелый овощ.

Гости гуляли по ярмарочным рядам, участвовали в эстафетах и мастер-классах. За активность посетители зарабатывали местную валюту — «капустфесты», которые затем обменивали на сувениры. Открылся праздник шествием и конкурсами костюмов и огородных чучел. Жюри особенно отметило презентацию ходынцев и пугало в образе Вия от мастеров из Городищенского ДК.

Кульминацией стало состязание «Кочан Барин». Победу одержал Владимир из села Костино, представивший кочан сорта «Атрия» весом 11 700 кг. Огородник рассказал, что секрет огромного урожая кроется в правильном уходе и регулярном поливе. Стоит отметить, что личный рекорд мужчины еще внушительнее — 15 300 кг.

Завершился праздник выступлением группы «Репа» и тематической дискотекой «Вечерний кАчАн».