Рязанцам рассказали, как помочь школьникам избежать переутомления

Специалисты отмечают, что продолжительность сна напрямую зависит от возраста: ученикам 1-4 классов требуется от 10 до 10,5 часов отдыха, школьникам 5-7 классов — 10,5 часа, учащимся 8-9 классов — 9-9,5 часа, а старшеклассникам достаточно 8-9 часов. Для качественного восстановления сил также важно регулярно проветривать спальню и ограничивать использование гаджетов после 19:00.

Рязанцам рассказали, как помочь школьникам адаптироваться к учебному режиму и избежать переутомления. Чтобы учебная нагрузка не приводила к истощению, региональное управление Роспотребнадзора рекомендует родителям следить за грамотным чередованием умственного труда, отдыха и физической активности.

Специалисты отмечают, что продолжительность сна напрямую зависит от возраста: ученикам 1-4 классов требуется от 10 до 10,5 часов отдыха, школьникам 5-7 классов — 10,5 часа, учащимся 8-9 классов — 9-9,5 часа, а старшеклассникам достаточно 8-9 часов. Для качественного восстановления сил также важно регулярно проветривать спальню и ограничивать использование гаджетов после 19:00.

Непрерывная работа за компьютером не должна превышать 15 минут для младших школьников и 30 минут для учащихся старших классов. На выполнение домашних заданий рекомендуется отводить от одного часа в первом классе до 3,5 часа в старшей школе.

Не менее важную роль играет сбалансированное питание и движение. Интервалы между приемами пищи не должны превышать четырех часов, а ежедневная физическая активность на свежем воздухе должна составлять от 2,5 до 3,5 часов в зависимости от возраста ребенка. Именно взрослые несут ответственность за формирование этих привычек, которые помогают детям стать самостоятельными и стрессоустойчивыми в новом учебном году.