Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 13
18°
Пнд, 14
19°
Втр, 15
18°
ЦБ USD 84.26 -0.09 12/09
ЦБ EUR 97.87 -0.42 12/09
Нал. USD 83.05 / 84.60 13/09 07:00
Нал. EUR 97.90 / 100.70 13/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
2 942
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
904
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
2 124
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
4 656
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцам рассказали, как помочь школьникам избежать переутомления
Специалисты отмечают, что продолжительность сна напрямую зависит от возраста: ученикам 1-4 классов требуется от 10 до 10,5 часов отдыха, школьникам 5-7 классов — 10,5 часа, учащимся 8-9 классов — 9-9,5 часа, а старшеклассникам достаточно 8-9 часов. Для качественного восстановления сил также важно регулярно проветривать спальню и ограничивать использование гаджетов после 19:00.

Рязанцам рассказали, как помочь школьникам адаптироваться к учебному режиму и избежать переутомления. Чтобы учебная нагрузка не приводила к истощению, региональное управление Роспотребнадзора рекомендует родителям следить за грамотным чередованием умственного труда, отдыха и физической активности.

Специалисты отмечают, что продолжительность сна напрямую зависит от возраста: ученикам 1-4 классов требуется от 10 до 10,5 часов отдыха, школьникам 5-7 классов — 10,5 часа, учащимся 8-9 классов — 9-9,5 часа, а старшеклассникам достаточно 8-9 часов. Для качественного восстановления сил также важно регулярно проветривать спальню и ограничивать использование гаджетов после 19:00.

Непрерывная работа за компьютером не должна превышать 15 минут для младших школьников и 30 минут для учащихся старших классов. На выполнение домашних заданий рекомендуется отводить от одного часа в первом классе до 3,5 часа в старшей школе.

Не менее важную роль играет сбалансированное питание и движение. Интервалы между приемами пищи не должны превышать четырех часов, а ежедневная физическая активность на свежем воздухе должна составлять от 2,5 до 3,5 часов в зависимости от возраста ребенка. Именно взрослые несут ответственность за формирование этих привычек, которые помогают детям стать самостоятельными и стрессоустойчивыми в новом учебном году.