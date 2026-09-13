Потребление алкоголя в России снизилось до минимума

По данным статистики, потребление спиртного в России за последние двенадцать месяцев сократилось и достигло отметки 7,52 литра на душу населения. Такой низкий показатель в последний раз фиксировался в 1996 году, написали РИА Новости. В Москве средний показатель составил 4,45 литра на человека, а в Санкт-Петербурге, 5,94 литра. В то же время в Свердловской области этот объем достиг 9,85 литра, в Татарстане, 9,81 литра, а в Новосибирской области, 7,75 литра.

По данным статистики, потребление спиртного в России за последние двенадцать месяцев сократилось и достигло отметки 7,52 литра на душу населения. Такой низкий показатель в последний раз фиксировался в 1996 году, написали РИА Новости.

В Москве средний показатель составил 4,45 литра на человека, а в Санкт-Петербурге, 5,94 литра. В то же время в Свердловской области этот объем достиг 9,85 литра, в Татарстане, 9,81 литра, а в Новосибирской области, 7,75 литра.

Минимальный уровень потребления регистрировался в 1996 году на уровне 7,5 литра на одного жителя. Однако открытые данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи. Исследования показывают, что в 1990-х годах значительную часть рынка занимал нелегальный сектор, доля которого в отдельные годы достигала двух третей от общего объема продаж.