Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 13
18°
Пнд, 14
19°
Втр, 15
18°
ЦБ USD 84.26 -0.09 12/09
ЦБ EUR 97.87 -0.42 12/09
Нал. USD 83.05 / 84.60 13/09 07:00
Нал. EUR 97.90 / 100.70 13/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
2 942
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
904
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
2 123
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
4 656
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Опубликован прогноз погоды на 14 сентября в Рязанской области
В понедельник будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью прогнозируется малооблачность. Ночью и утром возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, 0-5 м/с, днём западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится +1…+6°С, местами до 0 °C, днем прогреется +16…+21°С.

Опубликован прогноз погоды на 14 сентября в Рязанской области. Информацию разместили на сайте МЧС.

В понедельник будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью прогнозируется малооблачность.

Ночью и утром возможен туман.

Ветер ночью переменных направлений, 0-5 м/с, днём западной четверти 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится +1…+6°С, местами до 0 °C, днем прогреется +16…+21°С.