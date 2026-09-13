Опубликован прогноз погоды на 14 сентября в Рязанской области
В понедельник будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью прогнозируется малооблачность. Ночью и утром возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, 0-5 м/с, днём западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится +1…+6°С, местами до 0 °C, днем прогреется +16…+21°С.
Опубликован прогноз погоды на 14 сентября в Рязанской области. Информацию разместили на сайте МЧС.
В понедельник будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью прогнозируется малооблачность.
Ночью и утром возможен туман.
Ветер ночью переменных направлений, 0-5 м/с, днём западной четверти 3-8 м/с.
Температура воздуха по области ночью опустится +1…+6°С, местами до 0 °C, днем прогреется +16…+21°С.