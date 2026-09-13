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Грибники сообщили о большом количестве лисичек в лесах Рязанской области
Грибы собрали под Касимовым. Белых грибов немного, некоторые — червивые, сообщил рязанец. По словам местных жителей, почва в лесу сохраняет достаточную влажность. Автор сообщения отметил, что основная проблема грибников этого сезона, лосиная мушка, в большинстве мест их не беспокоила. Для защиты от насекомых он порекомендовал использовать средства на основе циперметрина.

Грибники сообщили о большом количестве лисичек в лесах Рязанской области. Пост опубликован в соцсетях.

Грибы собрали под Касимовым. Белых грибов немного, некоторые — червивые, сообщил рязанец.

По словам местных жителей, почва в лесу сохраняет достаточную влажность. Автор сообщения отметил, что основная проблема грибников этого сезона, лосиная мушка, в большинстве мест их не беспокоила.

Для защиты от насекомых он порекомендовал использовать средства на основе циперметрина.