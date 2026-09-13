Больше 380 БПЛА уничтожено в России

В министерстве обороны отметили, что в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ПВО работало над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Чувашской Республики и над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей.