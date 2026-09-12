За неделю в ОКБ в Рязани экстренную помощь оказали 367 пациентам

Так, за неделю планово госпитализировали 411 человек. Экстренно приняли 367 пациентов. Получили помощь амбулаторно 376 рязанцев. К самым распространенным обращениям в больнице отнесли следующие: инсульт, инфаркт, черепно-мозговые травмы, аппендицит, язву, гастрит, переломы. Одного пациента доставили в ОКБ санавиацией. В публикации напомнили, что приемное отделение работает круглосуточно.

С 4 по 10 сентября в приемное отделение ОКБ поступили 1 154 человека. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.

Так, за неделю планово госпитализировали 411 человек. Экстренно приняли 367 пациентов. Получили помощь амбулаторно 376 рязанцев.

К самым распространенным обращениям в больнице отнесли следующие: инсульт, инфаркт, черепно-мозговые травмы, аппендицит, язву, гастрит, переломы.

Одного пациента доставили в ОКБ санавиацией.

В публикации напомнили, что приемное отделение работает круглосуточно.