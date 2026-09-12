В рязанской столовой мужчине стало плохо

Инцидент произошел в городской столовой в обеденный перерыв. Сотрудник отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району старший лейтенант внутренней службы Сергей Соловкин с коллегой зашел в заведение и услышал шум: посетители стояли вокруг мужчины, которому стало плохо. Отмечается, что человек потерял сознание и побледнел. Сергей Соловкин подошел к лежащему на полу мужчине и оказал первую помощь, обеспечив проходимость дыхательных путей. Через несколько секунд потерявший сознание начал приходить в себя. Прибывшая бригада скорой оказала пострадавшему необходимую медпомощь.

В Рязани мужчина потерял сознание в столовой. Об этом сообщили 11 сентября в пресс-службе УФССП по региону.

Инцидент произошел в городской столовой в обеденный перерыв. Сотрудник отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району старший лейтенант внутренней службы Сергей Соловкин с коллегой зашел в заведение и услышал шум: посетители стояли вокруг мужчины, которому стало плохо. Отмечается, что человек потерял сознание и побледнел.

Сергей Соловкин подошел к лежащему на полу мужчине и оказал первую помощь, обеспечив проходимость дыхательных путей. Через несколько секунд потерявший сознание начал приходить в себя.

Прибывшая бригада скорой оказала мужчине необходимую медпомощь.