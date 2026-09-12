В Рязанской области полицейские уничтожили шесть очагов дикорастущей конопли

Очаги площадью от 15 до 50 квадратных метров обнаружили на окраине Железнодорожного района Рязани, а также в Рязанском, Старожиловском, Кораблинском, Михайловском и Рыбновском округах. Согласно результату исследования, произраставшие там растения были наркосодержащими. «Для предотвращения заготовки злоумышленниками сырья для изготовления запрещенных веществ заросли конопли были ликвидированы на общей площади 160 квадратных метров», — заключили в полиции.

В Рязанской области полицейские совместно с участниками муниципальных антинаркотических комиссий уничтожили шесть очагов дикорастущей конопли. Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Очаги площадью от 15 до 50 квадратных метров обнаружили на окраине Железнодорожного района Рязани, а также в Рязанском, Старожиловском, Кораблинском, Михайловском и Рыбновском округах.

Согласно результату исследования, произраставшие там растения были наркосодержащими.

«Для предотвращения заготовки злоумышленниками сырья для изготовления запрещенных веществ заросли конопли были ликвидированы на общей площади 160 квадратных метров», — заключили в полиции.