В Рязани женщина родила 11-го ребенка

Девочка родилась в семье, которая переехала в Рязань из Пермского края. Ей дали имя Арина. Всего в семье теперь семь дочерей и четверо сыновей. Мать новорожденной рассказала, что причиной переезда стал «суровый» климат Пермского края. Выбрали именно Рязань, потому что детство мужа прошло в Рязанском районе, добавила женщина. Также, по мнению членов семьи, областной центр — теплый регион.

В Перинатальном центре в Рязани женщина родила 11-го ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Как рассказали в ведомстве, девочка родилась в семье, которая переехала в Рязань из Пермского края. Ей дали имя Арина. Всего в семье теперь семь дочерей и четверо сыновей.

Мать новорожденной рассказала, что причиной переезда стал «суровый» климат Пермского края. Выбрали именно Рязань, потому что детство мужа прошло в Рязанском районе, добавила женщина. Также, по мнению членов семьи, областной центр — теплый регион.