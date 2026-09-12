В Рязани сбили молодого человека на электроскутере

Отмечается, что ДТП произошло примерно в 14:12 12 сентября на пересечении Первомайского проспекта и улицы Каширина. Очевидцы рассказали, что автомобиль марки Geely сбил молодого человека, который двигался на электроскутере. На опубликованных кадрах видно, что водитель двухколесного транспортного средства перед ДТП выехал за стоп-линию и встал перед потоком машин. Когда загорелся «зеленый», иномарка, которая двигалась за скутеристом, начала обгонять его. На видео также видно, что после столкновения водитель и прохожие подошли к молодому человеку и помогли ему встать. Официальная информация о случившемся уточняется.

В Рязани сбили молодого человека на электроскутере. Кадры опубликованы в соцсетях.

Отмечается, что ДТП произошло примерно в 14:12 12 сентября на пересечении Первомайского проспекта и улицы Каширина.

Очевидцы рассказали, что автомобиль марки Geely сбил молодого человека, который двигался на электроскутере. На опубликованных кадрах видно, что водитель двухколесного транспортного средства перед ДТП выехал за стоп-линию и встал перед потоком машин. Когда загорелся «зеленый», иномарка, которая двигалась за скутеристом, начала обгонять его.

На видео также видно, что после столкновения водитель и прохожие подошли к молодому человеку и помогли ему встать.

Официальная информация о случившемся уточняется.

Фото и видео: соцсети, Сергей Гончаров.