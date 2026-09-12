В Рязани разыскивают очевидцев наезда на пешехода

Как рассказала сестра пострадавшего, ДТП произошло 12 сентября, в промежутке с 6:20 до 6:40, на территории 2-го квартала в микрорайоне Канищево. Она отметила, что мужчину сбил белый автомобиль Haval M6 на пешеходном переходе. Женщина ищет очевидцев наезда, а также записи с видеорегистраторов. Связаться с ней можно по телефону: +7 (999) 730-62-38.

В Рязани разыскивают очевидцев наезда на пешехода. Об этом сообщили в соцсетях.

Как рассказала сестра пострадавшего, ДТП произошло 12 сентября, в промежутке с 6:20 до 6:40, на территории 2-го квартала в микрорайоне Канищево. Она отметила, что мужчину сбил белый автомобиль Haval M6 на пешеходном переходе.