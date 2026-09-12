В Рязани откроется выставка «Мозаика эпопеи» по роману Льва Толстого

16 сентября в Рязанском историческом музее на улице Соборной откроется выставка «Мозаика эпопеи» по роману Льва Толстого «Война и мир». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры. Экспозиционный проект приедет из тульского музея-усадьбы «Ясная поляна». Отмечается, что на выставке будут представлены факсимильные копии рукописей романа, а также воссозданные предметы быта писателя: чернильный прибор его отца и письменный стол, за которым создавалась «Война и мир». Открытие выставки состоится 16 сентября в 16:00. Она будет работать до 22 ноября. Вход — свободный. Возрастное ограничение — 6+.

16 сентября в Рязанском историческом музее на улице Соборной откроется выставка «Мозаика эпопеи» по роману Льва Толстого «Война и мир». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Экспозиционный проект приедет из тульского музея-усадьбы «Ясная поляна».

Отмечается, что на выставке будут представлены факсимильные копии рукописей романа, а также воссозданные предметы быта писателя: чернильный прибор его отца и письменный стол, за которым создавалась «Война и мир».

Кроме того, посетители смогут ознакомиться с библиографическими источниками, использованными автором в процессе работы, и увидеть галерею образов персонажей, воплощенных в иллюстрациях, театральных постановках и экранизациях.

Открытие выставки состоится 16 сентября в 16:00. Она будет работать до 22 ноября.

Вход — свободный.

Возрастное ограничение — 6+.

Фото в галерее: группа Рязанского исторического музея в «ВК».