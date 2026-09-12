В России предложили все школы перевести на пятидневку

С соответствующей инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его мнению, школьникам нужен полный переход на пятидневку, чтобы у учащихся оставалось время на личные дела, самореализацию и восстановление. Владислав Гриб уточнил, что учеба по субботам должна быть факультативна и зависеть от желания учеников. В публикации напомнили, что в некоторых российских школах сохраняется шестидневка. При этом обязательные уроки проводят в субботу. Уточняется, что решение о введении шестидневки каждая образовательная организация принимает самостоятельно.

В России предложили все школы перевести на пятидневку. С соответствующей инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, передало 12 сентября РИА Новости.

По его мнению, школьникам нужен полный переход на пятидневку, чтобы у учащихся оставалось время на личные дела, самореализацию и восстановление.

Владислав Гриб уточнил, что учеба по субботам должна быть факультативна и зависеть от желания учеников.

В публикации напомнили, что в некоторых российских школах сохраняется шестидневка. При этом обязательные уроки проводят в субботу. Уточняется, что решение о введении шестидневки каждая образовательная организация принимает самостоятельно.