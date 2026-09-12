Скончался бывший гендиректор Скопинской художественной керамики
Скончался бывший гендиректор ЗАО «Скопинская Художественная Керамика», почетный гражданин Скопина Валентин Телышев. Об этом сообщил глава округа Михаил Ромодин. О смерти Валентина Телышева стало известно 11 сентября. Причина не указана. Отмечается, что он возглавлял Скопинскую художественную керамику не один десяток лет. «Под его руководством скопинская керамика получила широкое признание, а традиции нашего уникального промысла продолжили развиваться», — написал Ромодин.
Скончался бывший гендиректор ЗАО «Скопинская Художественная Керамика», почетный гражданин Скопина Валентин Телышев. Об этом сообщил глава округа Михаил Ромодин.
О смерти Валентина Телышева стало известно 11 сентября. Причина не указана.
Отмечается, что он возглавлял Скопинскую художественную керамику не один десяток лет.
«Под его руководством скопинская керамика получила широкое признание, а традиции нашего уникального промысла продолжили развиваться», — написал Ромодин.
Фото: Telegram-канал главы Скопинского округа Михаила Ромодина.