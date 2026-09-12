Скончался бывший гендиректор Скопинской художественной керамики

Скончался бывший гендиректор ЗАО «Скопинская Художественная Керамика», почетный гражданин Скопина Валентин Телышев. Об этом сообщил глава округа Михаил Ромодин. О смерти Валентина Телышева стало известно 11 сентября. Причина не указана. Отмечается, что он возглавлял Скопинскую художественную керамику не один десяток лет. «Под его руководством скопинская керамика получила широкое признание, а традиции нашего уникального промысла продолжили развиваться», — написал Ромодин.