Синоптик рассказал, какой будет зима в России

По словам синоптика, температура в большей части страны будет выше нормы на 3-4°C. Теплее всего, как считает Тишковец, будет в Центральной России и южных регионах в феврале. А в январе в РФ выпадет осадков на 30-40% больше нормы. Собеседник агентства объяснил, что зима будет теплой из-за явления Эль-Ниньо, при котором воды в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана прогреваются. Его влияние также будет ощущаться весной и летом, указал специалист. При этом Тишковец подчеркнул, что не вся зима ожидается теплой и слякотной — снега может выпасть очень много, и он периодически будет проседать за счет оттепели, что может вызвать туманы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет зима в России. Об этом 12 сентября он сообщил в интервью РИА Новости.

По словам синоптика, температура в большей части страны ожидается выше нормы на 3-4°C. Теплее всего, как считает Тишковец, будет в Центральной России и южных регионах в феврале. А в январе в РФ выпадет осадков на 30-40% больше нормы.

Собеседник агентства объяснил, что зима будет теплой из-за явления Эль-Ниньо, при котором воды в центральной и восточной частях экваториальной зоны Тихого океана прогреваются. Его влияние также будет ощущаться весной и летом, указал специалист.

При этом Тишковец подчеркнул, что не вся зима ожидается теплой и слякотной — снега может выпасть очень много, и он периодически будет проседать за счет оттепели, что может вызвать туманы.