Рязанец встретил в лесу лося
Кадры сделали в Мещере. «Лось был крупный, нас разделяла пара десятков метров, в какой-то момент он начал двигаться в мою сторону, я даже немного испугался, все-таки лось во время гона действительно опасен», — говорится в посте.
Рязанец встретил в лесу лося. Об этом сообщили 12 сентября в Telegram-канале «прекрасное рядом».
Кадры сделали в Мещере.
«Лось был крупный, нас разделяла пара десятков метров, в какой-то момент он начал двигаться в мою сторону, я даже немного испугался, все-таки лось во время гона действительно опасен», — говорится в посте.
Фото: Telegram-канал «прекрасное рядом».