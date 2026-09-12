Рязанец встретил в лесу лося

Кадры сделали в Мещере. «Лось был крупный, нас разделяла пара десятков метров, в какой-то момент он начал двигаться в мою сторону, я даже немного испугался, все-таки лось во время гона действительно опасен», — говорится в посте.