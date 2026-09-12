Российские войска освободили Веселое в ДНР
Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Центр». Как отметили в Минобороны, на данном направлении украинская сторона потеряла свыше 460 военнослужащих, две боевые бронемашины, девять автомобилей, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, за сутки ВС РФ поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также места производства БПЛА и наземных роботизированных комплексов. Средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб и 670 беспилотников самолетного типа.
Российские войска освободили Веселое в ДНР. Об этом сообщили 12 сентября в Минобороны.
Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Центр».
Как отметили в Минобороны, на данном направлении украинская сторона потеряла свыше 460 военнослужащих, две боевые бронемашины, девять автомобилей, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы.
Помимо этого, за сутки ВС РФ поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, а также места производства БПЛА и наземных роботизированных комплексов.
Средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб и 670 беспилотников самолетного типа.