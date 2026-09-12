Прокуратура внесла представление директору рязанской фармкомпании

К облпрокурору Дмитрию Коданеву обратилась жительница Пронского округа, страдающая сахарным диабетом. Установлено, что лечащий врач выписал женщине рецепты на медикаменты. Своевременно жительница лекарства не получила, потому что их вовремя не доставили. После обращения в прокуратуру права заявительницы восстановили. Помимо этого, надзорное ведомство обнаружило такие же нарушения в отношении еще трех граждан. На данный момент их обеспечили лекарствами.

Прокуратура внесла представление директору ГАУ РО «Рязань-Фармация». Об этом 12 сентября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

К облпрокурору Дмитрию Коданеву обратилась жительница Пронского округа, страдающая сахарным диабетом. Установлено, что лечащий врач выписал женщине рецепты на медикаменты. Своевременно жительница лекарства не получила, потому что их вовремя не доставили.

После обращения в прокуратуру права заявительницы восстановили.

Помимо этого, надзорное ведомство обнаружило такие же нарушения в отношении еще трех граждан. На данный момент их обеспечили лекарствами.