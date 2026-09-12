Опубликован прогноз погоды на 13 сентября в Рязанской области
13 сентября в области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируют западный до 4-9 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +3…+8°С, днём — +16…+21°С.
Опубликован прогноз погоды на 13 сентября в Рязанской области. Его разместили на сайте регионального ЦГМС.
13 сентября в области будет переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ветер прогнозируют западный до 4-9 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +3…+8°С, днём — +16…+21°С.