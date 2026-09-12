Напротив Рязанской ВДНХ произошло ДТП
По словам очевидцев, 12 сентября напротив Рязанской ВДНХ столкнулись две иномарки. Отмечается, что пострадавших нет. Движение на улице Свободы из-за аварии затруднено. «ДПС на месте пока нет», — заключили рязанцы.
Напротив Рязанской ВДНХ произошло ДТП. Об этом РЗН.инфо сообщили читатели.
По словам очевидцев, 12 сентября напротив Рязанской ВДНХ столкнулись две иномарки.
Отмечается, что пострадавших нет. Движение на улице Свободы из-за аварии затруднено.
«ДПС на месте пока нет», — заключили рязанцы.