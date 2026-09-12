230 украинских беспилотников сбили над Россией за ночь

БПЛА самолетного типа уничтожены в период с 20.00 11 сентября до 8.00 12 сентября силами ПВО. Атаки отражены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.