Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
21°
Сбт, 12
18°
Вск, 13
18°
ЦБ USD 84.35 -1.11 11/09
ЦБ EUR 98.29 -0.96 11/09
Нал. USD 84.50 / 84.70 11/09 09:20
Нал. EUR 99.50 / 100.44 11/09 09:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
1 956
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
782
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
1 807
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
4 193
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Жилой дом сгорел ночью в Рязанской области, его тушили 15 человек
Об этом сообщили в МЧС по региону. Возгорание произошло 9 сентября в 22:36 в селе Земенки Рязанского округа. В результате огнем поврежден дом по всей площади. Пожар тушили 15 человек и 4 единицы техники. Площадь распространения огня составила 80 м².

В Рязанском округе ночью горел жилой дом. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Возгорание произошло 9 сентября в 22:36 в селе Земенки. В результате огнем поврежден дом по всей площади.

Пожар тушили 15 человек и 4 единицы техники. Площадь распространения огня составила 80 м².