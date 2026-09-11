Жилой дом сгорел ночью в Рязанской области, его тушили 15 человек

Об этом сообщили в МЧС по региону. Возгорание произошло 9 сентября в 22:36 в селе Земенки Рязанского округа. В результате огнем поврежден дом по всей площади. Пожар тушили 15 человек и 4 единицы техники. Площадь распространения огня составила 80 м².