Желтый уровень погодной опасности объявлен в Рязанской области
Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Метеопредупреждение в регионе объявлено сильного ветра. Отмечается, что местами порывы западного ветра до 15 м/с. Непогода сохранится в регионе до 18:00 11 сентября.
В Рязанской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Метеопредупреждение в регионе объявлено сильного ветра. Отмечается, что местами порывы западного ветра до 15 м/с.
Непогода сохранится в регионе до 18:00 11 сентября.