За сутки в Рязанской области поймали 64 водителей с «тонированными» машинами

В Рязанской области нашли 13 тысяч 36 нарушений правил ПДД. Об этом сообщили в региональной ГАИ. Среди них зафиксированы два случая пьяной езды и три отказа от прохождения медосвидетельствования. Также инспекторы обнаружили 64 нарушения, связанные с управлением «тонированными» автомобилями, два нарушения совершили пешеходы. Кроме того, зафиксировано одно нарушение, касающееся перевозки детей, и шесть нарушений, допущенных водителями грузовых автомобилей.