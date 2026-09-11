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За неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам на Украине
ВС РФ с 5 по 11 сентября нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. Удары нанесли высокоточным оружием и БПЛА большой дальности. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и распределительные центры военных грузов, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, DATA-центр. Они использовались в интересах ВСУ. Кроме того, поражены цеха производства и места хранения дронов, безэкипажных катеров и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, центры радио- и радиотехнической разведки.

ВС РФ с 5 по 11 сентября нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

Удары нанесли высокоточным оружием и БПЛА большой дальности. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и распределительные центры военных грузов, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, DATA-центр. Они использовались в интересах ВСУ.

Кроме того, поражены цеха производства и места хранения дронов, безэкипажных катеров и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, центры радио- и радиотехнической разведки, пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников.

Помимо этого, выведены из строя ряд объектов инфраструктуры портов Украины, которые принимали и хранили военные грузы, а также горюче-смазочные материалы, предназначенные для ВСУ.

За неделю поражены 13 сухогрузов, два танкера, два буксира и два катера.