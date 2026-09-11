Двух жителей Владимирской области осудят за обман рязанских пенсионеров

Прокуратура утвердила обвинения против двух жителей Владимирской области, которых обвиняют в мошенничестве. Они обманули трёх пенсионеров из Рязани. По данным прокуратуры, в феврале 2026 года подозреваемые звонили пожилым людям и говорили, что их родственники попали в аварию и нуждаются в лечении. Они требовали деньги за лечение, которое на самом деле не было нужно. Под видом курьеров мужчины получили от пенсионеров 560 тысяч рублей.

Двух жителей Владимирской области осудят за обман рязанских пенсионеров. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура утвердила обвинения против двух жителей Владимирской области, которых обвиняют в мошенничестве. Они обманули трёх пенсионеров из Рязани.

По данным прокуратуры, в феврале 2026 года подозреваемые звонили пожилым людям и говорили, что их родственники попали в аварию и нуждаются в лечении. Они требовали деньги за лечение, которое на самом деле не было нужно.

Под видом курьеров мужчины получили от пенсионеров 560 тысяч рублей.