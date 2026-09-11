В школах отменят обязательное углублённое изучение предметов

С 1 сентября 2027 года старшеклассникам разрешат изучать все предметы исключительно на базовом уровне. В силу вступит новый закон, отменяющий обязательное углубленное изучение не менее двух предметов. При этом в школах сохранится обучение по шести профилям, а формирование по узконаправленным группам станет более гибким.

В школах отменят обязательное углублённое изучение предметов. Об этом сообщает «Лента. ру»,

С 1 сентября 2027 года старшеклассникам разрешат изучать все предметы исключительно на базовом уровне. В силу вступит новый закон, отменяющий обязательное углубленное изучение не менее двух предметов.

При этом в школах сохранится обучение по шести профилям, а формирование по узконаправленным группам станет более гибким.