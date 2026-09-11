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В Рыбновском и Сасовском округах 14 сентября отключат свет
В двух округах Рязанской области 14 сентября временно отключат электроэнергию из-за ремонтных работ. В Рыбновском округе с 15:00 до 15:30 электричество отключат на улицах Электротяговой, Пирогова, Пушкинской, Тургенева, Культуры, Некрасова, Рабочих, Фрунзе, Лермонтова, Дзержинского, Куйбышева, Клубной, Матюхина, Дружбы, 8 Марта, а также в Фрунзенском и Суворовском переулках. В Сасовском округе с 09:30 до 16:30 электричество отключат в Таировке на улицах Вишневой и Садовой. Кроме того, с 09:00 до 17:00 света не будет в Большом Студенце.

В двух округах Рязанской области 14 сентября временно отключат электроэнергию из-за ремонтных работ. Об этом сообщают «Рязаньэнерго» и филиал «Рыбновский РЭС» АО «РОЭК».

В Рыбновском округе с 15:00 до 15:30 электричество отключат на улицах Электротяговой, Пирогова, Пушкинской, Тургенева, Культуры, Некрасова, Рабочих, Фрунзе, Лермонтова, Дзержинского, Куйбышева, Клубной, Матюхина, Дружбы, 8 Марта, а также в Фрунзенском и Суворовском переулках.

В Сасовском округе с 09:30 до 16:30 электричество отключат в Таировке на улицах Вишневой и Садовой. Кроме того, с 09:00 до 17:00 света не будет в Большом Студенце.

По вопросам отключений можно обратиться по телефону 8-800-220-0-220.