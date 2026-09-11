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В рязанской стоматологии начали использовать дентальный микроскоп
В стоматологической поликлинике № 1 Рязани начали применять дентальный микроскоп. Оборудование установили летом, после чего специалист прошел дополнительное обучение, а кабинет дооснастили. Микроскоп увеличивает изображение от 4 до 25 раз и обеспечивает врачу дополнительное освещение. Это позволяет лучше рассмотреть небольшие повреждения зубов, дополнительные корневые каналы, микротрещины и переломы корня.

В стоматологической поликлинике № 1 Рязани начали применять дентальный микроскоп. Оборудование установили летом, после чего специалист прошел дополнительное обучение, а кабинет дооснастили. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Микроскоп увеличивает изображение от 4 до 25 раз и обеспечивает врачу дополнительное освещение. Это позволяет лучше рассмотреть небольшие повреждения зубов, дополнительные корневые каналы, микротрещины и переломы корня.

Оборудование помогает проводить более точное лечение корневых каналов, максимально сохранять здоровые ткани и снижать риск осложнений.

В Минздраве отметили, что использование микроскопа также делает лечение комфортнее для врача и пациента.