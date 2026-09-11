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В Рязанской области сорвали срок капремонта в детской школе искусств
Прокурор района Алексей Васильев проверил выполнение капремонта в Клепиковской детской школе искусств. Контракт о проведении работ учреждение заключило с подрядной организацией ООО «Фортуна Лес» в апреле 2026 года. На ремонт потратят более 20 млн рублей. По данным надзорного органа, работы должны были завершить 1 сентября, однако не сделали этого. Руководителю подрядной организации и заказчику внесены представления.

В Клепиковском районе сорвали срок капремонта в детской школе искусств. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Прокурор района Алексей Васильев проверил выполнение капремонта в Клепиковской детской школе искусств. Контракт о проведении работ учреждение заключило с подрядной организацией ООО «Фортуна Лес» в апреле 2026 года. На ремонт потратят более 20 млн рублей.

По данным надзорного органа, работы должны были завершить 1 сентября, однако не сделали этого.

Руководителю подрядной организации и заказчику внесены представления.