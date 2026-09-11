В Рязанской области с начала года трое подростков погибли в ДТП с питбайками

По данным прокуратуры, в этом году в Рязанской области в ДТП с мопедами и питбайками погибли 3 подростка. Еще более 40 пострадали. В ведомстве напомнили, что ответственность за несоблюдение установленных требований при управлении мототранспортом несут не только несовершеннолетние водители, но и родители. За вовлечение ребенка в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, родители могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 151.2 УК РФ. Отмечается, что в регионе по этой статье уже возбуждено 8 уголовных дел.