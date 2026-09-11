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В Рязанской области с начала года трое подростков погибли в ДТП с питбайками
По данным прокуратуры, в этом году в Рязанской области в ДТП с мопедами и питбайками погибли 3 подростка. Еще более 40 пострадали. В ведомстве напомнили, что ответственность за несоблюдение установленных требований при управлении мототранспортом несут не только несовершеннолетние водители, но и родители. За вовлечение ребенка в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, родители могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 151.2 УК РФ. Отмечается, что в регионе по этой статье уже возбуждено 8 уголовных дел.

В Рязанской области с начала года трое подростков погибли в ДТП с питбайками. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным прокуратуры, в этом году в Рязанской области в ДТП с мопедами и питбайками погибли 3 подростка. Еще более 40 пострадали.

В ведомстве напомнили, что ответственность за несоблюдение установленных требований при управлении мототранспортом несут не только несовершеннолетние водители, но и родители.

За вовлечение ребенка в совершение действий, представляющих опасность для его жизни, родители могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 151.2 УК РФ.

Отмечается, что в регионе по этой статье уже возбуждено 8 уголовных дел.